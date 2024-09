Minister tegi kiire arvutuse. «Kui ma võtan nüüd kokku juba otsustatud summad, mis meil olid varasemalt, ja liidan siia juurde need summad, mis me täna [neljapäeval – toim.] otsustasime – see 1,6 miljardit –, siis aastatel 2022, täiemahulise sõja algusest, kuni 31. aastani ehk siis kümne aasta jooksul, me investeerime laskemoona enam kui 4 miljardit eurot,» rääkis Pevkur.

Kogusumma on tema sõnul veel mõneti umbkaudne, sest otsustamata on aastate 2029–2031 laskemoona soetused. «Kindlus on rohkem kui 4 miljardile, aga võimalik, et see summa on ka veel suurem,» lausus Pevkur.