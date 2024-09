Eesti hääletas väärtuspoliitikast lähtudes ÜRO Peaassambleel Palestiina okupatsiooni lõpetamise poolt

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles, et Eesti on välispoliitikas olnud alati seisukohal, et rahvusvaheline õigus ja kord peavad püsima, mistõttu toetab Eesti eeskätt Rahvusvahelist Kohust ja Rahvusvahelist Kriminaalkohust. «Tänapäeval ei ole võimalik jääda kuhugi halli tsooni mitte midagi tehes, vaid me peame seisma rahvusvahelise õiguse põhimõtete eest,» sõnas Tsahkna. Seetõttu otsustas Eesti ka resolutsiooni toetada.