«On ilmselge, et sellise käitumise jätkumine ÜRO Peaassamblee hääletustel saab halvendama Eesti-Iisraeli suhteid ning sama võib juhtuda ka meie suhetega Eesti põhiliitlastega eesotsas USA-ga.»

Avalduses tõdetakse, et olukord on eriti tundlik, sest hääletus leidis aset mõned nädalad enne 7. oktoobri sündmuste tähtpäeva, mil mullu toimus sel kuupäeval koordineeritud üllatuspealetung Iisraeli vastu. «Vähemalt 1400 iisraellast tapeti, Gaza sektorisse viidi relvastamata tsiviilpantvangid ja vangistatud Iisraeli sõdurid, sealhulgas naised ning lapsed. 254 pantvangist on vähemalt 72 mõrvatud või hukkunud, 97 on endiselt terroristide käes pantvangis,» kirjutatakse avalduses.

Välisminister Tsahkna on väljendanud, et kuigi Eesti andis Palestiinat toetavale resolutsioonile poolthääle, on Iisraelil endiselt võõrandamatu õigus enesekaitsele ja Hamas on terroristlik organisatsioon ning seetõttu lisati Eesti hääletust selgitavale deklaratsioonile vajadus võtta Iisraeli julgeolekuhuve arvesse. Riigikogu toetusrühm peab seda aga kummaliseks.

«Esiteks, mainitud resolutsiooni poolt hääletamine on juba iseenesest vähemalt osaline seisukoha muutus. Teiseks, kui Eesti riigile olulised «elemendid» ei olnud ministri sõnul resolutsiooni tekstis piisavalt kajastatud, kas poleks sel juhul palju loogilisem ja õigem resolutsiooni sellisel kujul mitte toetada?»