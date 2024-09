Karis: ummikseisu jäänud ÜRO Julgeolekunõukogu vajab reforme

Lisaks on kavas Eesti, Läti ja Leedu presidendi kohtumine ÜRO peasekretäri António Guterresega. Toimub ka Balti riikide ja Poola presidentide nelikkohtumine. Presidendil on veel kavas vestlused ÜRO Peaassamblee presidendi Philemon Yangiga ning vähimarenenud, merepiirita arenguriikide ja väikesaartest arenguriikide ÜRO kõrge eriesindaja Rabab Fatimaga.

Eesti riigipeal on New Yorgis lisaks mitmeid kahepoolsed kohtumisi teiste riigijuhtidega, rõhuasetusega globaalsetele partneritele. Tal on kavas kohtuda ka Ameerika Ühendriikide ettevõtete esindajatega, avada Eesti uus aukonsulaat New Yorgis ning kohtuda Eesti Majas kohalike eestlastega, mille eesmärk on ühiselt meenutada suurpõgenemise aastapäeva.