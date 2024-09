Õiguskantsler: mootorsõidukimaksu pole alust põhiseadusevastaseks pidada

«Teil on õigus, et põhiseadus ei luba neid hätta jätta. Põhiseadus ei nõua aga, et abi tuleb tingimata anda maksuvabastuste või -soodustuste vormis. Tõenäoliselt tulebki hinnata rahalise ja muu abi piisavust neile ühiskonnaliikmetele,» lausus Madise.

Õiguskantsler selgitas, et mootorsõidukimaks on kujundatud nii, et vanemaid ja odavamaid sõidukeid maksustatakse madalamas määras. Praeguste andmete põhjal pole alust arvata, et mootorsõidukimaksu kehtestamisel pole arvestatud maksevõimelisust või et see maks on sedavõrd suur, et autoomanikud on sunnitud sõidukist loobuma.