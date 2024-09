INTERVJUU Jubilaator Pomerants: ükskord saabub päev, mil saad lilled ja lahkud tavaellu

Ta on kandnud kolme portfelli neljas valitsuses, olnud nelja riigikogu liige, kuid oli sunnitud nelja aasta eest tavaellu naasma. «Tänaseks võin öelda, et päris maksumaksja positsioon on lahe,» ütleb täna 60. sünnipäeva tähistav Marko Pomerants (Isamaa).