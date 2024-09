ANALÜÜS Välisministeeriumi soolod vihastavad poliitikuid

See on nüüd juba teine kord – esimest korda kevadel – kui Eesti välisministeerium on ÜROs läinud Iisraeli-vaenulike avalduste taha, mis on pehmelt öeldes kummaline ja halvemal juhul kahjustab Eesti huve. Tuleb just rõhutada välisministeeriumi rolli, sest nagu Eesti poliitikute reaktsioonid näitavad, pole tegu üleväljaotsusega. Valitsus ei ole selles osas otsust teinud, formaalselt muidugi ka ei pea. Peaminister Kristen Michal (RE) möönab lakooniliselt, et välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) on kutsutud valitsusse sellel teemal selgitusi andma.