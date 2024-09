«Eesti on, nagu ka muu maailm, pihta saanud, sest vahepeal rahal ei olnud hinda. Inflatsiooni pärssimine jahendab majandust. Meie lähiregiooni majandus on pihta saanud. Eesti on majandusega languses – see on kehv olukord. Aga oleks olnud riigil puhver... Kui küsite veel, siis räägin teile, kuidas me nüüd edasi läheme,» vastas Michal.

Aleksandr Tšaplõgin (KE) soovis Eesti Panga prognoosi kohta peaministri kommentaari. Michal selgitas, et Eesti Panga mõttekäik on see, et riigirahanduse kordategemine, isegi kui see on raske ja ebameeldiv, on möödapääsmatu, kui me tahame tulevikus riigina hakkama saada. «Kärbeteta me ei saa rahandust korda teha. Meil teist Eestit ei ole, naaber on agressiivne ja kaitsesse tuleb panustada, see tähendab, et kõik panustaksid ja seda me palume. See on riigirahanduse kordategemine, selle hind ja mõju. Kui sa selle korda oled teinud, siis saad elus edasi minna,» lausus Michal.