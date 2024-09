Korruptsioonivastane erikomisjon sai uueks esimeheks keskerakondlase

Kovalenko-Kõlvart lubas, et komisjoni üheks prioriteediks saab Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tegevus. «Keskkonnaagentuur avaldas lõpuks graafiku, mis näitab mastaapset üleraiet juba üle kümne aasta. Tuleb mõista, mille alusel on kujunenud kokkuleppehinnad ning kas RMK tegevust saab lugeda keelatud riigiabi andmiseks või mitte. Kahjuks pole senine tegevus olnud läbipaistev ning küsimusi on rohkem kui vastuseid,» lisas ta.