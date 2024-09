«Eesti lähtub kõikidel hääletustel ainult ja eranditult Eesti huvidest. Meie huvi on, et austataks riikide suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja reeglitel põhinevat maailmakorda. Nendest põhimõtetest kinnipidamine on Eestile eksistentsiaalne küsimus. Eesti rõhutab ÜRO liikmesriikidele järjepidevalt rahvusvahelise õiguse järgimise ja ÜRO põhikirja kehtimise hädavajalikkust.