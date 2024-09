KESKPÄEVATUND Ignar Fjuk: on arusaamatu, miks puhkavad avaliku sektori töötajad 35 päeva

Saates oli juttu ka eelarvest, mille puhul ütles Fjuk, et kärpine toimus sedapuhku tükati ja olemuslikult ei kärbitud midagi, sest süsteemi ei muudetud. Tema hinnangul on keerulise rahandusliku olukorra põhjuseks indekseerimine, mis toodab jõhkralt eelarve defitsiiti. «Kui eesmärgiks on eelarve tasakaal, siis peame indekseerimist mõneks ajaks vähendama.»

Hõbemägi juhtis tähelepanu sellele, koalitsioonilepingus oli küll kirjas, et eelarve tuleb muuta läbipaistvaks, aga vaatamata ka õiguskantseleri sellekohasele märkusele, pole seda tehtud. «Kui eelarve koostamise põhimõtteid vaadata, siis peaks igaüks selgelt nägema, kui palju millekski kulub. Kui aga õiguskantsler ja riigikontrolör ütlevad, et see on mõistlik tee, siis vastab rahandusministeeriumi kantsler, et debateerime selle üle ja see on tüüpiline ametniku vabandus, kui ei soovita asjaga tegelda.»

Fjuk tõi kärpimisest rääkides siiski positiivsena välja vanamahüvitise lae allatoomise ja töötutoetuste ümberkorraldused. Ta lausus, et sageli ütlevad töölt lahkunud inimesed, et nüüd nad puhkavad mõnda aega, sest töötukassa maksab, aga töötukassa ei pea olema selleks, et inimene puhata saaks. Samuti on tema sõnul arusaamatu, miks on avaliku sektori inimestel võimalik puhata 35 päeva, kui kõik teised puhkavad 28 päeva.

Räägiti ka Nordica probleemidest, saates osalejad olid ühel meelel, et Nordica on läinud Eesti riigile kalliks maksma. Hõbemägi märkis, et vaatamata sellele, et ettevõte on väga hullus olukorras, saavad selle juhid kõrget palka.