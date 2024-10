Keskerakond tahab muuta riigieelarve selgeks ja läbipaistvaks

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et riigieelarve kõik kulud ja tulud peavad olema nähtavad ning tuleb tagada kindlus, et vastu võetud eelarve ka realiseeritakse.

«Kuna suur osa kuludest on välja toodud hoopiski seletuskirjas, siis vähe sellest, et see muudab eelarvest arusaamise keeruliseks nii parlamendiliikmetele kui avalikkusele, ei kuulu see tegelikult ka täitmisele. Seletuskiri ei kohusta millekski,» ütles Kõlvart.

Tema hinnangul võib minister iga hetk pärast eelarve vastuvõtmist kuluridasid ja prioriteete muuta.

Kõlvarti sõnul on Reformierakonna valitsus teinud riigieelarve teadlikult raskesti arusaadavaks, et inimestel puuduks ülevaade kärbetest ja kulutustest. «Kuna eelarve ei ole läbipaistev, puudub ülevaade, kas ja mis ulatuses tegelikult kärbitakse ning millises valdkonnas kulud hoopis suurenevad. Valitsuse liikmete üldsõnalisest jutust ei piisa, sest kogemus näitab, et neid ei saa usaldada,» märkis ta.

Kõlvart ütles, et riigieelarve koostamise aluseid on kritiseerinud nii riigikontrolör Janar Holm kui ka õiguskantsler Ülle Madise, kelle hinnangul ei vasta riigirahanduse tähtsaim dokument ilmselt põhiseadusele.

«Valitsuserakonnad lubasid koalitsioonilepingus, et järgmise aasta riigieelarve seletuskirjas alustatakse koos tegevuspõhise eelarvega ka kuluarvestuse põhise eelarvega. Seda ei ole tehtud ja sotsiaaldemokraat Tanel Kiik tunnistas ka avalikult, et ajapuudusel jäi see tegemata. Aasta tähtsaima dokumendi avalikkuse ette toomisel peaks aga prioriteediks olema selle arusaadavus ja läbipaistvus,» lausus Kõlvart.