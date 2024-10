ANALÜÜS Kas riigieelarvega tehti hookuspookust?

Nimelt ei häiri Reformierakonda, kui keegi kusagil kaebab, et nüüd kärbitakse ära see või teine vajalik tegevus. Kui näitlejad on plakatitega Toompeal, siis see on Reformierakonna jaoks soodne, tunnistas üks reformierakondlasest minister kümmekond päeva tagasi. Mitte et keegi tahaks näitlejaid kiusata, aga protestimine annab valitsusele teatava usutavuse. See näitab, et valitsus päriselt tegeleb rahanduse kordategemisega, sealhulgas kärpimisega. Alternatiivne stsenaarium oleks ju see, et keegi ei kaeba, mis annaks signaali, et valitsus tegelikult ei tee midagi.