REITINGUD Keskerakond ja EKRE möödusid reitingutabelis sotsidest

Liidrikohal oleva Isamaa ja teisel kohal oleva Reformierakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Praktiliselt võrdse toetusega järgnevad Keskerakonnale EKRE ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle toetus on vastavalt 13 ja 12,7 potsenti. Sotside toetus on viimase viie nädalaga langenud viie protsendipunkti võrra ning see langus on kukutanud nad reitingutabelis teiselt kohalt viiendaks.

«Toetustabeli tipus jätkab Isamaa, kelle reiting püsib natuke enam kui üks protsendipunkt 30 protsendi all. Viimase aasta jooksul saavutatud ja hoitud väga kõrge toetuse tase tähendab ka seda, et erakonna toetajate profiil on mõnevõrra muutunud. Näiteks on tulnud sisse varasemast mõnevõrra selgem erisus lähtuvalt valijate laste arvust. Lastetute valijate hulgas on Isamaa toetus hetkel umbes 20 protsenti, samas kui paljulapseliste valijate hulgas on see üle 35 protsendi ning viimasel ajal on see vahe olnud vägagi stabiilne,» rääkis Mölder.