REITINGUD Sotside toetus on teinud läbi järsu kukkumise

Nüüd aga võib Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ja Norstati tehtud küsitluste põhjal juba sõnastada: jah, sotside toetus on tõepoolest kõvasti kukkunud, see pole ühe nädala mõõtmisviga, vaid ongi uus reaalsus. Sotside toetus kerkis tasapisi mitu kuud järjest ja jõudis suve lõpuks 18 protsendi juurde. Mindi mööda ka Reformierakonnast ja tõusti Isamaa järel (kes mängib muidugi küll hoopis teises liigas) Eesti populaarsuselt teiseks erakonnaks.

Viimase nelja-viie nädala jooksul on sotsid aga kolinal alla tulnud ja toetus on tagasi 13 protsendi juures. Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on sotsidest vahepeal mööda läinud. See tähendab, et kui suvel olid sotsid teisel kohal, siis nüüd ollakse viiendad. Reitingute järgi on Eesti erakondade järjestus selline: Isamaa (28,7 protsenti), Reformierakond (19,2 protsenti), Keskerakond (13,1 protsenti), EKRE (13 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (12,7 protsenti), Parempoolsed ja Eesti 200 (mõlemad 4,3 protsenti).