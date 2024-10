«Argpükslik valitsemisstiil». Vabaerakonna juhatus kutsub peaminister Michalit tagasi astuma

«Riigieelarve on avalikustatud ja riigi kulu kasvavad 2025 aastal endiselt. Seda olukorras, kus valitsused on otsinud kulude kokkuhoiu ja kärpekohti juba üle aasta. Just äsja on lõppenud viimase kahe Reformierakonna juhitud valitsuse maksufestival. Riigikaitse maksu nimega on tõstetud pea kõiki makse alates käibe- ja tulumaksust kuni uute maksude kehtestamini automaksu ja ettevõtete kasumimaksu näol. Valitsused on otsinud eelarvesse lisaraha kõikjalt ja üle välja,» kirjutab Vabaerakond oma avalduses.