Rakvere linnapea Triin Varek: esimene tööpäev oli karm

«Meil on vaja uut hingamist ja nägu. Ma olen sinu peale mõelnud.» Sellised sõnad lausus Triin Varekule tollane Keskerakonna piirkonna juhatuse liige Urmas Laht. See oli seitsme aasta eest, kui ta tegi Varekule ettepaneku tulla nende linnapeakandidaadiks. «Ma hakkasin naerma. Nagu päriselt?» meenutab Varek.

Aga sellel jutul oli tõsi taga ja Varekul otsuse langetamiseks kõigest paar päeva. Ei saa öelda, et ta oleks uuest väljavaatest olnud ülemäära vaimustuses. Plusside ja miinuste vaagimine lennutas ta tagasi lapsepõlve – tema isa Toomas Varek on tuntud poliitik, kes tõusis Viru kolhoosi esimehest siseministriks ja kes on olnud nii riigikogu esimees kui ka kahel korral Rakvere linnapea.