Koos enamiku Põhjala ja teiste Balti riikidega hääletas Eesti hiljuti ÜRO Peaassamblee resolutsiooni poolt, milles kutsutakse Iisraeli üles lõpetama okupatsioon Palestiina territooriumidel. Eilsel põhjalikul arutelul selgitasid minister ja kantsler väliskomisjoni liikmetele selle otsuse tagamaid. «Need seisukohad põhinevad üldistel väärtustel, kuid rõhutati, et Iisraelil on täielik õigus end kaitsta ning terrorirünnakuid Iisraeli ja tema kodanike vastu saab ainult kindlalt ja üheselt hukka mõista,» ütles väliskomisjoni liige Ester Karuse (SDE). Ta lisas, et küsimused said eile vastuse, kuid siiski jäi õhku kahtlus, kas selline käitumine oli õige.