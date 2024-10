Vadim Belobrovtsev: välisminister Margus Tsahkna valetas

Riigikogu Eesti-Iisraeli parlamendirühma liikme Vadim Belobrovtsevi (KE) sõnul välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) valetas, kui ütles Eesti Rahvusringhäälingule antud intervjuus, et Eesti hääletas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) Peaassambleel nii, nagu valdav osa Euroopa Liidu (EL) riike ja valdav osa Põhja-Balti riike. Välisministeerium leiab, et selline väide on kiuslik.