Reitingud: Keskerakonna toetus liigub tõusvas trendis, sotside langus peatus

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,2 protsenti, Reformierakonda 18,7 protsenti ja Keskerakonda 13,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa ja teisel kohal oleva Reformierakonna toetus viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud ei ole. Eelmisel nädalal reitingutabelis kolmandaks tõusnud Keskerakonna toetus on viimase viie nädalaga tõusnud kahe protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13,4 protsendiga ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 12,7 protsendiga ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, kelle toetusnäitaja on 4,3 protsenti. Sotside viis nädalat kestnud langus on viimaste tulemuste põhjal peatunud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 36,4 protsenti ning opositsioonierakondi 54,6 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et erakondade toetusnumbrid püsivad taaskord võrdlemisi stabiilsed ning suuremaid muutusi ei paista toimuvat.

«Sotsiaaldemokraatide toetuse kiire kukkumine, mis tõi nende reitingu ligi 18 protsendi tasemelt alla natuke enam kui 13 protsendi tasemeni on vähemalt praegu peatunud. Viimase kuu aja jooksul on nende nädalased toetusnumbrid olnud võrdlemisi stabiilsed, seega võib oletada, et suuremad muutused on vähemalt praeguseks läbi,» ütles Mölder.