Sisuliselt konkureerivad kaks lähenemist. Esimene, mida tahab öelda valitsus ja eelkõige Reformierakond, on järgmine: me kärbime kõvasti ja paneme palju raha riigikaitsesse. Teine, mida püüab läbi suruda opositsioon, on risti vastupidine: kärbitakse vähem ja riigikaitsesse pannakse lubatust vähem raha.

Rahandusministeerium on ette valmistanud terve rea infograafikuid ja jutupunkte, mis toetavad esimest narratiivi. Mõneleheküljeline dokument pealkirjaga «2025. aasta riigieelarve ja majanduse sõnumid» koondabki kahte sõnumit, ühelt poolt kärpimist ja teisalt julgeolekumaksu/riigikaitset. Kui riigieelarve strateegia seletuskiri on 671 lehekülge pikk, siis see on liiga pikk ja segane, nüüd kontsentreeritakse põhisõnum mõne lehekülje peale.