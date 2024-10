Sõnastus lastekaitseseaduse eelnõus tekitas segadust, kas tulevikus võiksid pedofiilid lastega töötada

Samas praeguse eelnõu järgi pedofiilidele sellisel juhul, kui karistus on aegunud, piiranguid ei ole.

«Seaduse muudatusettepanek on, et need inimesed, kes on pedofiiliakaristuse saanud ja kellel on karistus lõppenud, need tegelikult võivad töötada. Minu ettepanek on, et tööandja valiks enda töötajat, ta ei võtaks sellist inimest tööle,» pakkus Merilind.

Tanel Kiik (SDE) leidis, et tekkinud on vastukäiv info, mistõttu palus ta vaheaega, et teha ministeeriumiga selgeks, kas see konkreetne muudatus – võimalused ümber hinnata seda lastega töötamise keeldu – kehtib või ei kehti pedofiilia karistuse puhul. Ka Andre Hanimägi (SDE) ja Helir-Valdor Seeder (Isamaa) olid Kiige pakutuga nõus ja Seeder lisas, et tema hinnangul ei ole seda küsimust komisjonis väga põhjalikult arutatud.

«Peaksime nüüd tõesti arutama seda. Ma ei tahaks jätta muljet, et nüüd on tehtud mingisugune eelnõu, kus on sõnaselgelt öeldud, et pedofiilid võivad minna noortega töötama,» ütles Hanimägi.

Vaheaja järel kogunes sotsiaalkomisjon erakorraliselt ning seejärel tehti Madis Timpsoni (RE) poolt ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada, et teemat enne kolmandat lugemist komisjonis edasi arutada.

Sõnastus vaadatakse üle

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Madis Timpson selgitas Postimehele, et riigikogus oli opositsioonipoliitikutel kahtlus, et pedofiilid saavad lastega töötada. «Võib-olla ei suudetud seda väga korralikult ära selgitada, et päris nii ei pruugi see olla.»