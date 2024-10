Narva ekslinnapea Katri Raik väidab, et jäi ametist ilma just seetõttu, et astus kannale linnavolikogusse kuulunud koolijuhtidele, kes korraldasid võimupöörde. Endine meer omaenda toetusmiitingul 2023. aasta septembris.

Foto: Diana Harlamova