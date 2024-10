KIRI MINISTRILE Urmas Reinsalu kritiseerib segadust arstide vastutuskindlustuse rakendamisel

See tähendab tema sõnul, et maksed kujunevad eelduslikult kordades suuremaks kui prognoositud kindlustuspreemiad. Samal ajal on veel jõustamata seaduse rakendusaktid ja käivitunud ei ole ka ohujuhtumite register.

Seaduse rakendumisel on tõsised probleemid

«Arstide ühenduste esindajad on korduvalt palunud teil ümber hinnata muutunud oludes seaduse täies mahus rakendamise otstarbekus. 12. septembril saatsid oma pöördumise ministeeriumile perearstid, sellele vastust pole tulnud. 20. septembril pöördusid hambaarstid, millele saadi olukorraga leppiv vastus. 27. septembril kutsusite te väidetavalt perearstide avalikul üritusel ootama kindlustuse sõlmimisega. Läinud reedel kohtusite te arstide esindajatega, kuid sisulist vastust paraku ei ole,» loetles Reinsalu ja lisas, et venitamine ei ole lahendus olukorras, kus seadus peaks rakenduma juba 1. novembril.

«Sellisel kujul ühe kindlustuspakkuja loogikaga seaduse rakendumisel on tõsised probleemid. See võtab tervishoiust lähemate aastate lõikes olulise hulga raha ning toob osade teenuste puhul patsiendile kaasa kallinemise ning osade teenuste puhul kaasa ravi mahu vähenemise. Praeguses situatsioonis oleks mõistlik langetada kiiresti otsus ning panna seadus kohustusliku kindlustuse rakendumise osas pausile,» soovitas Reinsalu ja lisas, et vigu tuleb ausalt tunnistada.

Uue info valguses tuleb olla valmis korrigeerima varasemaid otsuseid

Olukorda ei prognoositud Reinsalu hinnangul relevantselt ning uue info valguses tuleb olla valmis ka korrigeerima varasemaid otsuseid. See eeldab Sikkutilt aga tegutsemist.

«Kui on rakendunud ohujuhtumite register ja selgelt juhtumite klassifikatsioon paika pandud, on võimalik uue info puhul sisuliselt hinnata, millist tüüpi kindlustusmudelit rakendada.»

Reinsalu lisas: «Kui asjade senise mudeliga minna laskmine tähendab eelduslikult radikaalset kapitali tootluse määra ühele kindlustusettevõttele lähiaastate lõikes – mis ei ole etteheide ettevõttele –, kuid teie asi on silmas pidada, et see tähendab samal ajal ka kümnete miljonite eurode ulatuses vahendite väljaviimist tervishoiust.»

Reinsalu kirjutas ministrile, et see ei vasta patsientide ega tervishoiusüsteemi huvidele. «Asja tuleb hinnata ratsionaalselt ning keerulisel ajal mitte võimendada ebastabiilsust,» tähendas ta lõpetuseks.