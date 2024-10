Europarlamendi valimistel valimisea langetamise ideele ollakse vastu

«See, et jutt käib hetkel konkreetselt Euroopa Parlamendi ja mitte nii väga, kuigi põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Terras Eesti 200-st väljendas ka seda seisukohta, riigikogu valimistest, ei oma tähtsust. Ka Euroopa Parlamendi võim Eesti siseasjades on suur ja tegemist on väga põhimõttelise küsimusega. Samuti ei ole väga hea argumendiga tegemist siis, kui lihtsalt viitame sellele, et teised riigid on nii toiminud, sest see eeldab, et nemad ei ole suutelised valesid või halbu otsuseid tegema,» ütles Mölder.

«Samas on teatud mõttes arusaadav, miks praegused valitsuserakonnad ning eriti sotsiaaldemokraadid või Eesti 200 seda ideed toetada võiksid. Noorte hulgas on nende toetus enamasti kõrgem olnud ning seega kumab sealt ehk ka lootust potentsiaalseid uusi valijaid juurde võita. Ka eelnõu seletuskirjas on mainitud, et «kuna eesti rahvastik on vananemas, siis sellest tulenevalt on poliitiline kaasatus ja otsustusõigus kallutatud üha enam eaka valijaskonna poole». Vanem valija eelistab teisi erakondi peale sotsiaaldemokraatide või Eesti 200,» jätkas Mölder.

Reformierakonna olukord on Mölderi sõnul aga eriti vastuoluline. «Idee alaealistele lastele valimisõiguse andmisest oli ka nende valimislubaduseks Euroopa Parlamendi valimistel. Samas nagu ka teiste koalitsioonierakondade toetajate puhul on valdav enamus Reformierakonna toetajatest sellele vastu. Lisaks pole Reformi üldine toetajate profiil enam ammu selline, et nooremad valijad seal tooni annaksid. Pigem vastupidi. Seega võiks oravate lootus sellest ideest poliitilist kasu saada olla ka kõige väiksem,» ütles Mölder.

«Kõike seda arvestades on tegemist seaduseelnõuga, millel puudub laiem või sügavam demokraatlik loogika. Valijad seda väga selgelt ei soovi ja demokraatia sisulise kvaliteedi tõstmiseks seda pole vaja,» lisas Mölder.

Norstati küsitlus viidi läbi 19. – 20. aprillini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.