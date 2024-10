VIDEO Riigikogulased rääkisid peeglisse vaatamisest, vingumiskoorist ja laste sünnist

Eelarve prognoos näitas, et 2025. aasta tuleb kaheksa aastat kuhjunud katteta kulude ning Venemaa agressioonisõja tõttu Eesti riigi rahandusele väga raske. Kulukärbetest ja väikestest maksutõusudest ei piisa, et jõuda kas või Maastrichti kriteeriumi täitmiseni. Prognoositud 4,4-protsendisest nominaalsest defitsiidist 3 protsendini jõudmiseks on katteks tarvis umbes 600 miljonit eurot.