Faktilisi asjaolusid üle korrates: raportit pole veel olemas. Pole isegi otsust, kas seda teha või mitte. On vaid ähmane arusaamine, et võiks uurida kaitseministeeriumi tegemisi.

Poliitiliselt on asi aga lappama läinud. Riigikaitsekomisjonis, kus jooned ei jookse koalitsiooni ja opositsiooni vahel, vaidlevad liikmed omavahel avalikult. Komisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) on sattunud poliitilise tule alla, millest tal oleks vaja pääseda, aga kuidas, ei tea. On tekkinud mulje, et komisjoni või vähemalt osa selle liikmete ning kaitseministeeriumi vahel on mingi probleem – tegelikult võib-olla pole, aga selline mulje on.