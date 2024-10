Reitingud: liidrikohal jätkab Isamaa

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 13 protsendiga ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 12,8 protsendiga ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, keda toetab 4,2 protsenti. Kuigi Keskerakond langes nädalaga reitingutabelis kolmandalt kohalt neljandaks, on vahed väge väikesed ning sotside, Keskerakonna ja EKRE toetus praktiliselt võrdne.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et olukord erakondade toetusmaastikul on stabiilne ja suuremate muutusteta. Liidirkohal jätkab Isamaa, kelle toetus püsib väikeste kõikumistega napilt 30 protsendi all.