Riigikogu saadikute küsimustele vastasid Läänemets, Hartman ja Sikkut

Sikkut osutas, et visiiditasu on olnud viis eurot alates 2013. aastast. Ta nentis, et eriarstiteenuse puhul ei saa ise valida, kas minna või mitte, kuna see on enamasti perearsti saatekirjaga ette nähtud teenus. Sikkut selgitas, et 20-eurone visiiditasu otsustati kehtestada pidades silmas, et see ei tohiks takistada töötaval inimesel arsti külastamist.