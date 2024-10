Tanel Kiik: eakate ründamine tuleb ära lõpetada

Sotsiaaldemokraat Tanel Kiik rõhutas eile hilisõhtul riigikogu ees peetud kõnes, et Eesti sotsiaal- ja tervishoiusüsteemist pole võimalik kärpida, vastupidi – need valdkonnad vajavad järgnevatel aastatel hädasti lisaraha.

«2025. aastal on riigieelarve puudujääk umbes 1,35 miljardit eurot. Majanduskasvu taastumine aitab ainult osa sellest tasandada. Seega tuleb meil ausalt tunnistada, et vajame lisatulusid, kuna sellises mahus kärbete tegemine pole realistlik ega ka mõistlik,» ütles Kiik eelarve esimesel lugemisel.

Sotsiaaldemokraadid ei ole tema sõnul mitte kuidagi nõus nende poliitikutega, kes leiavad, et edaspidi on võimalik sotsiaalkaitse vallas kokku hoida. «Eesti sotsiaalsüsteem on Euroopa Liidus nende seitsme riigi seas, kelle sotsiaalse kaitse näitajad on n-ö punases ehk keskmisest oluliselt halvemad – kõige haavatavamas olukorras on vanemaealised ja üksikvanemaga pered,» märkis Kiik Euroopa Komisjoni analüüsile tuginedes.