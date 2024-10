Parempoolsed: Jürgen Ligi tunnistas julgeolekumaksu pettuseks

Parempoolsete hinnangul tunnistas rahandusminister Jürgen Ligi kolmapäeval riigikogu ees eelarvet kaitstes, et julgeolekumaks on pettus.

Parempoolsete hinnangul tunnistas rahandusminister Jürgen Ligi (RE) kolmapäeval riigikogu ees eelarvet kaitstes, et julgeolekumaks on pettus, millele on õilsakõlaline nimi külge poogitud ainult ühiskonnas laiema toetuse saamiseks.