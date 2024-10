Postimehele raamatust rääkides ütles Maasikas, et on üsna kindel selles, et Ukraina ühiskonnas tuleb sõja lõppedes põhjalik arutelu teemal, mil määral oldi täiemahuliseks sõjaks valmis ja miks valmistuti just nii. «Miks [president Volodõmõr] Zelenskõi ja riigi poliitiline juhtkond avalikkuses viimaseni raius, et ei usu suuremastaabilist sissetungi?» tõi Maasikas esile tähtsaimad küsimused. «Kas tegu oli sihiliku eksitamisega või ebapiisava teadmisega olukorrast? Mõlemad on väga halvad vastused, ega siin häid ei pruugigi olla. Miks ikkagi pidi [toonane] sõjaväe ülemjuhataja kindral [reservis Valeri] Zalužnõi mingeid ettevalmistusi riigi juhtkonna eest varjama? Zelenskõil tuleb siin vastata õige paljudele teravatele küsimustele.»