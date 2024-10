Keskerakond: rahandusminister Ligi käitumine viib umbusaldamiseni

Laatsi sõnul on eelarve kriitikuid olemas ka Reformierakonnas endas ning asjad pole sugugi hästi. «Ma ei näe ühtki põhjust, miks rahandusminister sedavõrd üleolevalt eelarve debatti suhtub, sest see eelnõu ei ole pehmelt öeldes meistriteos, vaid pigem arusaamatu ning täis ohtralt küsitavusi,» kritiseeris Keskerakonna poliitik. «Valitsuse liikme kohuseks on muuhulgas pidada parlamentaarset debatti ja käituda saadikute suhtes lugupidavalt. Ligi kipub unustama võimude lahususe printsiipi ja seda, et just Riigikogu on ministrite tööandja. Parlamendisaadikud on erinevalt valitsuse liikmetest valitud rahva poolt ja neil on õigus teada, milleks maksumaksja raha kulutatakse.»