Martin Helme: uus madalpunkt Eesti poliitikas. Arvan, et selline käitumine nõuab umbusaldamist

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme edastas sotsiaalmeedias, et see, mida korraldas Jürgen Ligi riigikogus on tema meelest uus madalpunkt Eesti poliitikas.

Tema sõnutsi peaks komisjon olema just see koht, kus ilma liiga range reglemendita saab eelnõud sisuliselt lahata, küsimusi saab küsida rohkem, ajapiirangut ei ole, ametnikud on juures ja aitavad detaile selgitada.

«Midagi sellist Ligiga rahanduskomisjonis teha ei saa, sest ka seal tegeleb ta peamiselt küsijate solvamise ja mõnitamisega ning vastused taanduvad sellele, et küsimus on nii loll, et tal pole mõtet vastata,» kirjutas Helme.

Helme arutles, et ta ei arva, et peame leppima sellise poliitilise tasemega Eestis.

«Ma ei arva, et parlament saab jätta sellele reageerimata suhtumisega, et mis te Jürgenist ikka tahate. Ma arvan, et selline käitumine nõuab umbusaldamist,» ütles Martin Helme.

Mida ütles Jürgen Ligi?

Neljapäeval toimus valitsuse pressikonverents, kus rahandusminister Jürgen Ligi (RE) arutles riigikogus kolmapäeval toimunud riigieelarve esimese lugemise üle.

Ligi kritiseeris toimunud debatti. Tema sõnutsi ei tohiks selle põhjal hinnates riigikogule anda eelarveprotsessis suuremat rolli. «Seisin mitu tundi riigikogu ees. Parim argument riigikogu rolli suurendamise vastu riigieelarve menetluses on viis minutit debatti riigikogus,» lausus Ligi.

Ministri sõnul süvenemise ja huvi määr räägib vastu kõigile neile, kes leiavad, et riigikogu peaks eelarvet rohkem muutma.

«Ma olen pikki aastaid sama väitnud, et see poliitiline suva, mis seal domineerib, tegelikult ei võimalda riigi rahandust juhtida. Ja sellepärast on ka valitsus see, kes esitab eelarve ainsana ja sellepärast on ka sellised punktid, mis piiravad eelarve muutmist, seadusse kirjutatud,» tähendas Ligi. Ta rõhutas, et sellepärast on ka valitsus see, kes esitab eelarve ainsana.

Ligi kritiseeris neid, kes heidavad eelarvekavale ette vähest läbipaistvust.

Minister tõi välja, et riigikogu liikmete küsimustest ei paistnud välja huvi eelarvepoliitika vastu, vaid soov peita oma küsimustesse valeinformatsiooni ning esitada oma jutupunkte. «See on päris masendav lugu tegelikult seda stenogrammi vaadata,» lausus ta.

Eelarvedebati on Ligi arvates varjutanud jutt läbipaistmatusest ja muutnud läbipaistmatuks selle, et meie riigi rahanduse olukord on raske. «See on käest lastud just sellise retoorika peidus ja mis seal salata – sellise tühikargamise taustal.»

Ligi nimetas tühikargamise peamise näitena Urmas Reinsalut (Isamaa). «Eetrisse saab suurmeeste praalimine. Riigikogu peaks eelarve osas rohkem otsustama. Väidan, et süvenemise aste on liiga madal,» sõnab Ligi.

Ta tõi välja, et debatt koosnes põhiliselt sellest, et väike osa opositsioonist osales ja isegi hääletusele nad ei tulnud. Kes kohal olid, püüdsid iga hinna eest alavääristada ettekandjat ja peita oma küsimustesse valeinformatsiooni.

«Sellises olukorras öelda, et tegelikult peaks riigikogu eelarve üle rohkem otsustama – minu suu ei paindu. Ja sõltumata sellest, kas ma olen riigikogus või valitsuses, ma väidan seda sama. Süvenemise ja huvi aste on liiga madal selleks, et midagi väga seal lõdvendada,» sõnas Ligi.

Ligi lausus lausa, et see on masendav lugu. Minister soovitas kõigil stenogrammiga tutvuda.

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) oli Ligiga nõus. Ta soovitas Ligi juttu võtta tõsiselt, sest riigieelarve lugemine on tähtis.

«Seda debatti tuleb inimestele anda tõsiselt, mitte puusalt, et kõik on halvasti. Selle eelarvega tehakse olulisi muudatusi ja otsuseid, millel on majanduspoliitiline mõju ja kulude muudatused mõjutavad inimeste elusid. Öelda valede põhjal, et kõik läheb halvemini, ei ole õige meie inimeste suhtes,» ütles Tsahkna.