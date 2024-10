Vene kodanike hääleõiguse kaotamist toetab riigikogu kuuest fraktsioonist neli. Põhiseaduse muutmise eelnõul oli 28 allkirja. Teisipäeval arutab Vene kodanike hääleõiguse küsimust avalikul istungil ka riigikogu põhiseaduskomisjon.

Eesti 200 fraktsiooni liige Ando Kiviberg liitub eelnõuga. Foto: Eero Vabamägi

«Kohalike valimisteni on jäänud alla aasta ja vaja on kiiret tegutsemist. Seetõttu algatamegi lisaks Isamaa esimese lugemise läbinud kohalike omavalitsuste valimise seaduse muutmise eelnõule ka põhiseaduse muutmise. Selle esialgse sõnastuse kohaselt jääks hääleõigus kohalike omavalitsuste volikogu valimistel alles vaid Eesti kodanikele ning nende riikide kodanikele, kellega on sõlmitud riigikogus ratifitseeritud välisleping,» ütles Seeder.

Seeder lisas, et riigikantselei tellitud hiljutine avaliku seire uuring näitas, et teemaga on vaja edasi liikuda, sest Venemaa algatatud sõda Ukrainas ei mõistnud hukka 38 protsenti Eestis elavatest Vene kodanikest ja 52 protsenti määratlemata kodakondsusega isikutest.

«Kohalike valimisteni on jäänud alla aasta ja vaja on kiiret tegutsemist. Seetõttu algatamegi lisaks Isamaa esimese lugemise läbinud kohalike omavalitsuste valimise seaduse muutmise eelnõule ka põhiseaduse muutmise,» selgitas Seeder. Foto: Eero Vabamägi

25. septembril rääkis peaminister Kristen Michal (RE) riigikogu infotunnis, et Reformierakonna hinnangul ei peaks Valgevene ja Venemaa kodanikud Eestis otsuseid tegema. «Minu seisukoht lähtub sellest, et inimesed, kes vabal maal ilma sunnita valivad saatkonnas Putinit, võiksid pigem teha valiku Eestis elamise kasuks või mingi muu valiku,» rääkis Michal.

Valitsuse seisukoht selles küsimuses ei ole ühtne. «Valitsuses on üks valitsuspartneritest – sotsiaaldemokraadid – öelnud, et nemad selle muutmist ei toeta. Selle nad on üsna selgelt välja öelnud,» lisas Michal. Ta märkis, et selle teemaga tuleb tööd edasi teha.