Peaminister Kristen Michal ütles Riigikogu infotunnis Tõnis Lukase küsimusele Eesti regionaalse tasakaalu kohta vastates, et valitsuse jaoks on tähtis inimeste toimetulek üle kogu Eesti.

«See on prioriteet nii selles uues koalitsioonileppes kui eelmises,» ütles Michal. Peaminister tõi välja, et koalitsioon on kokku leppinud, et 40% ettevõtlustoetustest läheb Tallinnast ja Tartust väljapoole ning valitsus jälgib, et seda printsiipi ka täidetaks.

Kristen Michal tõi Tõnis Lukase küsimusele vastates näiteks ka kodude renoveerimise toetusmeetme, kus on peaministri kinnitusel regionaalseid eripärasid arvesse võttes tehtud erisusi – näiteks vähendatud vastavate piirkondade taotlejate omaosaluse suurust.

«Loomulikult, regionaalareng on prioriteet, olgu see liikuvusreform, olgu see rahajaotus. Need tegelikult ongi need otsused, mis aitavad uutel tegevustel, ettevõtetel, tootmistel üle Eesti sündida, inimestel hästi toime saada, ükskõik, kus siis Eestis asutaks,» kinnitas Michal.

Michali sõnul pöörab valitsus tähelepanu ka haridusvaldkonna edendamisele, võttes arvesse regionaalset tasakaalu. «On käivitatud ka väikeste, kodulähedaste maakoolide toetusmeede, et omavalitsustele väikekoolide pidamisel tuge pakkuda. 18 maakooli üle Eesti sai 1,3 miljonit eurot toetust, sest vähemalt kuni kuuenda klassini peaksid lapsed saama käia koolis oma kodu lähedal,» ütles peaminister.

Peaministri sõnul peetakse kohalike omavalitsustega läbirääkimisi koolivõrgu üle ning arutatakse läbi ühistranspordi valdkonna erinevaid valikuid. Peaminister tõi ka välja, et regionaalse tasakaalu toetamiseks suunab valitsus vahendeid jõukamatest piirkondadest kehvemas seisus olevatesse.

Samas pidi Michal nentima, et väiksemates keskustes asuvate riigimajade ehitamine ja renoveerimine on teatud ulatuses pausile pandud. «Oluline on teenuste kättesaadavus, mitte kinnisvaraportfell. Me püüame teenused võimalikult kättesaadavaks teha võimalikult paljudele inimestele võimalikult kvaliteetselt, automaatselt ja kus võimalik, seal elektrooniliselt,» sõnas Michal.

Peaminister rõhutas: «Nende ehituse ja arenduse me oleme praegu kärpe huvides tõmmanud koomale, mis on ka loogiline, kui me samal ajal otsime raha haridusele, sisejulgeolekule ja kaitsele. Küllap need riigimajad veidi võivad oodata.»