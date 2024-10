«Olen kindel, et Rae valla kiire areng jätkub ning uus vallavanem ja tema meeskond viivad ellu kõik alustatud olulised projektid, nagu Jüri täismõõtmetes staadioni rajamine, uue Raemõisa kooli ehituse algatamine, hariduslike erivajadusetega laste teenindamiseks mõeldud kompetentsikeskuse loomine. Soovin kõigile palju edu ning elan kindlasti ka edaspidi kaasa Rae valla heale käekäigule.»

Madis Sarik on Rae vallaga seotud juba 1981. aastast. 1996. aastast alates on ta osalenud aktiivselt valla poliitikaelus. Alates 15.10.2019 on Madis Sarik ametis Rae vallavanemana, sellele eelnenud seitse aastat töötas ta abivallavanemana.

2023. aastal tunnustas Harjumaa Omavalitsuste Liit Madis Sarikut suure HOLMERiga, mis antakse välja kord aastas omavalitsuse volikogu esimehele, linnapeale/vallavanemale, HOLi juhatuse liikmele ja HOLi tegevaparaadi juhile teenete eest konkreetse valla/linna või omavalitsuste koostöö arendamisel. Auhinna nimi on tuletatud Harjumaa Omavalitsuste Liidu lühendist HOL, millele on lisatud sõnad «Me ehitame riiki».

Rae vald on kõige kiiremini arenev omavalitsus Eestis, mille elanike arv on aastaid kasvanud keskmiselt tuhande inimese võrra aastas. Praegu elab vallas ligi 24 000 inimest. Rae vald on ka Eesti noorima elanikkonnaga vald, mille elanikest 34 protsenti on alaealised ja mille elanike keskmine vanus on ca 33 aastat.