Umbusaldusavalduse tekstis tuuakse välja seitse põhjust, miks Ligi on kaotanud saadikute usalduse ministrina.

«Jürgen Ligi alavääristas oma väljaütlemistega riigikogu kui institutsiooni ja kahjustas parlamendiliikmete mainet tervikuna. Lause «See poliitiline suva, mis seal domineerib, tegelikult ei võimalda riigi rahandust juhtida» solvab ühemõtteliselt kõiki 101 riigikogu liiget. Poliitilist debatti tuleb pidada lugupidavalt ja ka kriitilistele küsimustele vastates tuleb kolleegidesse austavalt suhtuda,» leidsid umbusaldajad.

Saadikud näevad, et Ligi peab riigieelarve läbipaistmatuse kohta tehtavat kriitikat tühikargamiseks.

«Jürgen Ligi ütles, et riigikogu roll riigieelarve menetluses peaks vähenema – selle lausega rahandusminister väljendas selgelt oma suhtumist parlamenti. See väljaütlemine on vastuolus põhiseadusega – Eesti Vabariigis kehtib võimude lahususe printsiip, mille kohaselt on riigikogu valitsuse tööandja. Parlamendisaadikud on erinevalt valitsuse liikmetest valitud rahva poolt ja neil on õigus teada, milleks maksumaksja raha kulutatakse,» kirjutasid avalduse esitajad.

«Rahandusminister peab võtma vastutuse oma ebasündsate valjaütlemiste ja riigieelarve koostamisel aset leidnud juhtimisvigade eest. Seni on minister lugupidava poliitilise debati ja vastutuse võtmise asemel esitanud üksnes õigustusi ning solvanguid. Minister peab pakkuma probleemidele toimivaid lahendusi, ent ta on osutunud takistuseks nende leidmisel,» leiavad poliitikud.

Peaminister Kristen Michal (RE) kirjutas möödunud reedel sotsiaalmeedias, et tema arvates kukub Ligi vastu kavandatav umbusaldushääletus läbi ning rahandusministri töö teha korda eelarve, mis 2017. aasta eelarveotsustega käest hakkas minema, saab jätkuda.

Michal lisas: «See töö pole kerge ega kadestamisväärt, tasakaalu jaoks tuleb teha kolm aastat kärpeid ning tagada riigi püsimiseks kaitseinvesteeringute rahastamine. Selle plaani osa on ka maksurahu 2027. aastani ning majanduse kasvule kaasaaitamine. EKRE käikudest initsieeritud umbusalduse läbikukkumisest saab usaldus ka sellele plaanile.»

