VIDEO Helir-Valdor Seeder ärritus: peaminister levitab valeinformatsiooni!

Riigikogu liige Jaanus Karilaid (Isamaa) küsis infotunnis peaministrilt, kas Vene kodanike hääleõiguse piiramise küsimuses juhib valitsust Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

«Nii Isamaa kui Reformierakond on olnud mõlemad, ütleme, selles küsimuses väga konkreetsed, et, jah, peab piirama, eriti pärast 2022. aasta agressiooni Ukrainasse. Aga millegipärast Reformierakond ei ole jõudnud praegu oma sõnadest kaugemale. Miks me siin edasi liikuda ei või ja mis siin lahendus oleks?» küsis Karilaid.

Peaminister Kristen Michal (RE) vastas, et on korduvalt öelnud, et tema arvates Venemaa ja Valgevene kodanikud ei peaks Eestis asjade otsustamisel osalema.

«Ma tean, Isamaa on pakkunud välja ühe eelnõu, mis puudutab kõiki kolmandate riikide kodanikke, põhiseaduse muutmisena. See eelnõu kahjuks ei lahenda seda probleemi ja pigem piiritleb sellega ära ka meie liitlased, nii et see teie pakutud eelnõu kahjuks vist ei ole lahendus. Sarnase eelnõu on tegelikult ka juba varasem valitsus tagasi saatnud,» lisas peaminister.

«Mina pigem kutsuks üles – ja nägin ka eile uudistes, et Isamaa poolt oli selline üleskutse, kes seda teemat siin välja pakkus, ilmselt millele te soovite viidata – otsima ikkagi seda lahendust, just konkreetselt määratleda Venemaa ja Valgevene kodanikud ja kui vaja, muuta ka põhiseadust,» ütles Michal.