Pöördumine riigikogu poole: põhiõiguste piiramine ja olmelised ettekirjutused ei päästa planeeti Maa

Pöödumises öeldakse, et nimetatud seaduse eelnõu vastuvõtmine kinnistaks Eestis olukorra, millega muu hulgas võimaldatakse erakordselt piirata kodanike isikuvabadusi ja õigusi (ettevõtlusvabadus, liikumisvabadus, elukorralduse vabadus ja teised), allutatakse avalik sektor ja erasektor põhjendamatult eelkõige kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamisele ja pööratakse sellevõrra vähem tähelepanu tegelikele loodushoiu ja keskkonna probleemidele. Ka väidavad pöördumise autorid, et seaduse kehtestamise vajaduse vastu räägivad argumendid samades mõõtmetes, mida on kasutatud selle põhjendamiseks. Muu hulgas märgivad nad, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni valitsustevaheline kliimapaneel ei kasuta oma teadusaruannetes termineid «kliimakriis» ega «kliimahädaolukord» ja on kriitiline nende terminite kasutamise suhtes meedias ja arvamusruumis. Veel seisab pöördumises, et kasvuhoonegaaside osakaalu kasv atmosfääris pole valdava osa äärmuslike ilmastikunähtuste põhjuseks, teadlaste hinnangud selle mõju ulatusele kliima soojenemisele lahknevad ning on suure määramatusega. Seetõttu ei pruugi ka süsihappegaasi heite piiramise mõju kliimale õigustada vastavasuunalisi eesmärke ja kulusid.