Riigikogu täna tööd teha ei saanud: EKRE saadikud on isolatsioonis

Täiskogu istungi päevakorra esimene punkt oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine.

Riigikogu aseesimees Arvo Aller (EKRE) nentis aga ettekandjat Evelin Poolametsa riigikogu ette paludes, et puudu olid kõik fraktsiooni esindajad. Ka ei osanud ta öelda, kus Poolamets viibib.

Riigikogu liige Priit Lomp (SDE) pakkus välja, et kuna EKRE saadikud puuduvad juba mitmel päeval ning kuna Aller oli kohal, siis äkki võiks istungit juhatada keegi teine. Sel juhul saaks Aller ise eelnõu ette kanda.

Ka Tanel Kiik (SDE) oli Lombi pakutuga päri. «Võib-olla tõesti mängite natuke ringi, leiate hea kolleegi, kes juhib istungit, ja saame selle eelnõu arutamisega edasi minna. See argument, et noh, ikka inimestel on tööd ja niimoodi – kogu austuse juures, see ei kõla lõpuni usutavalt.»

«Öeldakse ka, et välk ei löö mitu korda ühte kohta. Praegu tundub, et välk lööb järjekindlalt niimoodi ühte kohta kuidagi: iga kord saab pihta konkreetne EKRE eelnõu, mille puhul ei ole võimalik ühelgi EKRE fraktsiooni liikmel kohal olla. See mõjub juba natukene mängurlikult. Äkki te lahendate selle küsimuse ära, kannate eelnõu ette, saame selle asja ära otsustada ja edasi minna?» sõnas Kiik.