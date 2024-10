Endine kaitsepolitseiameti (kapo) peadirektor Arnold Sinisalu ütles Vikerraadio saates «Uudis +», praegu on käima läinud arutelust puudu adekvaatsed selgitused selle kohta, kuidas tuleks hakata kohalikel valimistel ilmneva võimaliku ohuga tegelema: «Kui me nüüd võtaksime arutelu alla selle, et on selline nimekiri välismaalastest ja kõik kes soovivad osaleda, annavad allkirja, kus nad mõistavad hukka Venemaa tegevuse ja ilmutavad lojaalsust, siis kas need inimesed, kes ei soovi valida ja allkirja ei anna, on kõik automaatselt kuidagi selline julgeolekuoht, millega tuleb hakata tegelema?»

Sinisalus tekitas küsimusi ka mõte, et julgeolekuasutused võiksid olla need, kes vajadusel kedagi nimekirjast maha tõmbavad: «Esiteks tekib küsimus, et miks ainult kapo, et kas ka luurekeskus ja välisluureamet peaks vaatama oma andmebaase?» lisas Sinisalu ja lisas, et läbimõtlemata on ka see, milliseid õiguslikke küsimusi see kaasa tuua võib.

Et taoline haldustegevus võiks olla ka kohtus vaidlustatav, polnud Sinisalu kindel, mis huvi peaks olema kapol tuhandete inimeste kohta andmeid avaldada, mida kohtuprotsess eeldab.

«Ja nüüd tekibki siin suurem kahvel, et kas kõik need, kes ei osale valimistel, lojaalsust ei ilmuta, kas me siis vaatleme neid kui potentsiaalseid ohtlikke inimesi ja hakkame neid Eestist välja saatma?» sõnas Sinisalu, lisades, et sellega võib tahtmatult tekitada uue probleemi.