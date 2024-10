Kallas sotside ideest: lojaalsusvanne on väga kaheldav meetod

«Kõik teavad, et ainuke viis seda küsimust lahendada, on muuta põhiseadust. Põhiseaduses sätestatud õigusi ei saa kitsendada ei lojaalsusvande kohustusega ega seadustes riikide nimekirjade koostamisega. Lojaalsusvanne on väga kaheldav meetod, mis on ühelt poolt ohtlik demokraatlikele printsiipidele, sest riivab inimese õigust meelsusvabadusele ja teiselt poolt raskesti kontrollitav, ehk siis paber kannatab kõike,» selgitas Kallas. Inimese põhiõigusi, nagu õigust valida, ei saa siduda meelsuse kontrolliga.

«Eesti 200l on valmis seaduseelnõu, millega sätestame, et kohalike omavalitsuste valimistel saavad osaleda Eesti kodanikud, Euroopa liidu kodanikud, NATO riikide kodanikud, Euroopa majanduspiirkonna lepingu osalisriikide kodanikud ning Šveitsi kodanikud. Eesti 200 seisukoht on, et see vajab küll põhiseaduse muutmist, aga riigi ja inimeste julgeoleku huvides on vaja see ellu viia,» lisas Kallas.