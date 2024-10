Sotsid soovivad valimisõiguse teemal kompromissi teha

Sotside juht ja siseminister Lauri Läänemets sõnas Postimehega rääkides, et praegu on nad välja käinud lihtsalt idee, kuidas lahendada võõrkodanike kohalike omavalitsuste valimisseaduse probleemi. Kui varem on erakonnad pakkunud välja kas Venemaa ja Valgevene kodanike hääleõiguse peatamise KOVi valimistel või sootuks kolmandate riikide kodanike valimisõiguse peatamise, siis sotside idee kätkeb endas võimalust siiski valida, aga valimiseks peavad nende riikide kodanikud end registreerima ja nõustuma deklaratsiooniga, kus kinnitavad oma ustavust Eesti Vabariigile. «Valijaks registreerimisel on vaja, et sa kinnitaksid seda, mida kinnitavad need inimesed, kes taotlevad kodakondsust,» ütles Läänemets.