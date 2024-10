Valimisõiguse äravõtmiseks on vajalik riigikogu enneolematu üksmeel

«Kõik koalitsioonierakonnad said aru, et 2025. aastal tuleb mingisugune barjäär tekitada Vene ja Valgevene kodanike valimisõigusele. Eesti 200 seisukoht on, et tuleb edasi liikuda põhiseaduse muutmisega. Sama seisukohta toetab veel kolm parlamendierakonda,» rääkis Postimehele põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (Eesti 200).