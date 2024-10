ANALÜÜS Viimane hetk Vene kodanikelt hääleõigus ära võtta

Sotside juht ja siseminister Lauri Läänemets rõhutabki Postimehega vesteldes ajafaktorit. «Aega põhiseaduse kiireloomuliseks muutmiseks enam pole,» räägib ta. Koalitsioonipartnerid arvavad aga teistmoodi. «Aega on küll vähe, aga kui kohe otsus teha, siis jõuab,» sõnab Eesti 200 juht Kristina Kallas. Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (Eesti 200), kes peab parlamendi poolt protsessi vedama, tunnistab, et oleks parem, kui aega oleks rohkem, aga kui kohe teha, siis nibin-nabin jõuab. Terrase sõnul on vastav eelnõu praktiliselt valmis, vaja ainult poliitilist tahet. «Ootame koalitsiooni otsust,» lisab Terras.