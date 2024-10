Erakondade reitingud: Reformierakond kaotas nädalaga toetust

«Reformierakonnale järgnevad sotsiaaldemokraadid 13,9 protsendi, Keskerakond 13,4 protsendi ja EKRE 12,5 protsendi toetusega. Nende kolme erakonna toetus on viimased kuu aega olnud peaaegu võrdne. Valimiskünnise piiril on sel nädalal näha ka Parempoolseid, kelle nelja nädala keskmine toetus on praegu ümardatult 5 protsenti. Kui suve lõpuks olid nad selgelt valimiskünnise alla langenud, siis viimase kuu jooksul on nad tasahilju oma reitingut parandanud ning see on peaaegu toonud nad taaskord Riigikogu kohtadele pretendeerivate erakondade hulka. Selliste erakondade seast on aga jätkuvalt väljas Eesti 200, kelle kandepind on viimastel nädalatel pigem kergelt nõrgenenud,» ütles Mölder.