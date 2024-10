Reformierakond esitab Rae vallavanema kandidaadiks Tarmo Gutmanni

Tarmo Gutmann on osalenud Rae valla poliitikaelus 2001. aastast. Mullu 23. maist on Gutmann Rae vallavolikogu aseesimees ja eelarve- ja arengukomisjoni ning haridus- ja kultuurikomisjoni liige. Gutmann on ka Rae spordikeskuse nõukogu esimees ja ELVESO nõukogu liige.