FOTOD Isamaa alternatiivne riigieelarve tagab majanduskasvu maksutõusudeta

Isamaa alternatiivse eelarve eessõnas märkis Isamaa esimees Urmas Reinsalu, et järgmine aasta tõotab tulla sama keeruline kui varasemad, mis järgnenud Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainasse.

«Eesti majandusele on see aeg olnud Reformierakonna valitsuse saamatuse ja otsustamatuse tõttu halvem kui ülejäänud Euroopa Liidule ja Eesti lähiregioonile,» ütles Reinsalu. Ta lisas: «Meie majandus on langenud üheksa kvartalit järjest, Eesti eduloost pole enam suuremat alles. Maksude ja aktsiiside, tasude ja lõivude tõstmine hoiab inflatsiooni Eestis Euroopa keskmisest kõrgemana, mis tähendab 2025. aastal tagasilööki ka reaalpalkadele.»

Valitsemiskulude kärbe, bürokraatia vähendamine ja maksuotsuste ümbervaatamine

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk rääkis alternatiivse eelarve tutvustamisel, et valitsus tunnistab ka ise, et nende otsuste mõjul on Eestis järgmisel aastal inflatsioon mitu punkti kõrgem.

«Nende sammude eesmärk on tagada Reformierakonna valimislubaduse, kõrgepalgaliste maksuvabastuse realiseerimine,» osundas Kokk. «Valitsuse otsused hoiavad majanduse mahtu madalamana erinevate prognooside kohaselt 1–2 protsenti.»

«Valitsus langetab iga nädal otsuseid, mis tekitavad ettevõtjates ebakindlust. Isamaa eelarveettepanekud näevad ette valitsemiskulude kärbet, bürokraatia vähendamist ja maksuotsuste ümbervaatamist, millega ettevõtjad ja inimesed saavad kindluse Eesti elu edendada,» sõnas Kokk.

Julgeolekuküsimus vajab kiiret tegutsemist

Isamaa peasekretär Andres Metsoja sõnul on muret tekitav valitsuse strateegia maalida maksutõuse julgeolekuvajaduste täitmiseks hädavajalikuna, kui kokku kogutavast rahast suunatakse täiendavalt riigikaitsesse tunduvalt väiksem osa.