Opositsioon soovib, et riigieelarve tehtaks ümber

Kolm opositsioonierakonna esindajat nentisid Postimehele, et nad ei usu nende ettepanekute arvesse võtmisse. Sisuliselt hõlmavad nende ettepanekud seda, et ümber tehtaks kogu eelarve.

Nii Isamaa, Keskerakond kui ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) soovivad suuremal või väiksemal määral, et üle vaadataks sisuliselt kogu eelarve eelnõu ning asju tehtaks teistmoodi. Isamaa esimees Urmas Reinsalu tunnistas Postimehele, et tema isegi ei oota ega eelda, et valitsus nende pakutud muudatused ellu viib, sest juba enne riigieelarve eelnõu esitamist ei võetud Isamaa ettepanekuid arvesse. «Ei, ma ütlen ausalt seda välja,» tõdes ta.